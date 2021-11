Buenas noches amigos. Empieza la semana en la casa de los secretos después de un fin de semana intenso con una enfrentamiento entre Adara y Miguel vs la casi pareja Luca-Cris. Las aguas bajan muy revueltas. Adara comentaba anoche que con Luis al menos ya tiene trato y se miran a la cara cuando hablan. Sin embargo, asegura que Cristina no cruza con ella ni media palabra. "Me llama mucho la atención. En su cabeza me sigue viendo una amenaza o algo. ", opina la repescada, que dice no entender la animadversión de la reportera hacia ella. "No la he hecho nada", asegura. Esta mañana, saltaban chispas de nuevo entre Adara y la casi carpeta a cuenta de las tareas. Con este panorama, vamos al lío.

00:59 H "Siempre pide opinión de la gente menos la mía" Dani se mosquea porque su hermano no parece por la labor de contarle lo que ha soltado en el cubo: "Siempre pide opinión de la gente menos la mía", lamenta. "Eres un poco celosón", interviene Adara. 00:37 H Miguel, en modus happy Miguel está esta noche en modus happy haciendo bromas e imitaciones. El de Sálvame incluso se atreve a cantar una canción en voz alta con tono de señora mayor. "Alegría, alegría, alegría. Alegría que ya es de día". Amenaza, en tono de broma, con despertar al personal con ese hit por la mañana. "Si llevara aquí dos meses encerrado cómo estaría de la cabeza", se pregunta Sandra en voz alta. 00:32 H Julen, mosqueado Julen está limpiando todos los platos muy a disgusto a juzgar por sus caras y comentarios: "Encima de puta, me toca poner la cama". Parece que no está muy satisfecho con la distribución de las tareas. 00:18 H Frigenti imita a Yurema Frigenti imita a la 'cantante' Yurema y Adara se parte de risa. Dani reta a Miguel a que se atreva nominar el jueves con la voz de la mítica artista que se hizo famosa con el 'No cambié'. "Lo hará si a cambio os da a vosotros los tres puntos", bromea Adara. 00:11 H Los Gemeliers estuvieron con la misma chica Los Gemeliers cuentan que una vez estuvieron liados con la misma chica. Primero quedó con Jesús y después con Dani "¡Qué asco! A mí me daría yuyu", reacciona Adara.