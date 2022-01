8.00 - 16.00 | Rajando desde primera hora

08:16 H 8:10 y algunos se acaban de acostar

Los chicos despiertos, la auténtica resistencia del programa, aparece por una de las habitaciones riéndose porque al parecer Álvaro ha ocupado la cama de Carlos. Adrián y Brenda salen al jardín y se dan cuenta que está amaneciendo y el chico dice que son las 6 largas. Bueno... y tan largas, como que son las 8 ya. Se dan cuenta de que están muy cansados y ahora lo entienden. Brenda manda a todos a dormir y se mete en la cama lamentándose de haber aguantado tanto. Adrián no sale de su asombro tampoco y cuchichea con alguien.

En el baño, Laila y Cora comentan que no todavía no se saben los nombres de sus compañeros y vuelven a asombrarse porque está amaneciendo. "Y mañana ponte a estudiar", dice Marta. Va a estar difícil. Marta entra en la habitación naranja donde todavía continua un poco la fiesta. Se ríen y hablan sin parar. "Nos van a echar", dice Carlos mientras habla con Elena. Marta sigue hablando en alto, como si estuviese sola en la casa pero no, hay más gente durmiendo, como Rafa, que se ha despertado. Pero ellos siguen de risas. No han tenido noche suficiente parece.

Carmen se ha despertado y les pregunta que si se acaban de dormir. Sí, y está amaneciendo, como le repite Marta. Pero ella se lo piensa y dice que va a seguir durmiendo bastante asombrada con la situación. Como para no. Bromean con que tengan que hacer la prueba semanal ahora.