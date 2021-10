08:18 H ¡Buenos días!

¡Buenos días! Como ya comentaba, Luis e Isabel han estado hablando de la gala y de sus compañeros largo y tendido. Por lo que he leído, han hecho un pequeño repaso a toda la casa antes de irse a la cama. Al conectarme, no os voy a mentir, pensaba que habían madrugado pero no... casi a las 8 (para ellos las 5 o las 6) de la mañana se han ido a la cama. Bonito despertar van a tener estos dos.

Y luego, me encuentro con que Cristina y Luca han dormido juntos. Esto va viento en popa y, como no nos gusta un salseo casi, pues lo celebramos como si no hubiera un mañana. Pero bueno, nos vamos a perder el romántico despertar porque ya se han separado y están cada uno en su cama.