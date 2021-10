00:14 H Adara, dolida con Luis

Adara está molesta con Luis porque no le ha gustado su alegato durante los posicionamientos. Rollán la ha puesto al mismo nivel que a Lucía y por debajo de Isabel. "Me ha dolido un montón", asegura Adara con lo ojos llorosos. Luis argumenta que a Isabel la conoce de fuera "desde hace veinte años" y es intocable para él. Por otro lado, explica que no tiene preferencia por Lucía ni ella. "No he nominado a ninguna de las dos". Defiende que tiene una buena conexión con ambas y por eso no se decanta por ninguna.