16.00 - 0.00 | Cuenta atrás para el día D

Una vez finalizada la campaña por hoy, los concursantes charlan acerca de las comidas que van a hacer estos últimos días. El miércoles tendrán su última fiesta, por lo que es una cena de la que no deben preocuparse, y por el camino tampoco deben preocuparse del largo plazo, por lo que gana fuerza la comida fácil de preparar y el darse algún capricho como pedir pan de hamburguesa para prepararlas.

Gemeliers comentan que van a ir a relajarse al jacuzzi y, a todo esto, reparan en que Luis no ha ido un solo día en todo el paso por el programa. Tal vez sí alguno. A esto Luis Rollán responde que no el jacuzzi no es lo suyo y, que si acude allí, será por salir de sus costumbres y acompañar a los hermanos, que insisten en ello. ¿Veremos a Luis en el jacuzzi hoy?

Los hermanos llegan al jacuzzi y aprovechando que están solos, hablan sobre la posibilidad de ser los próximos expulsados, sobre los errores que pueden haber cometido en las pruebas, y todo eso. De todos modos, hay muchos factores en este concurso y muchas maneras de ir ganando, por lo que ellos pueden estar satisfechos con su recorrido y siempre quedarán algunos factores que estén fuera de su control. Ya bastante mérito tiene el haber llegado a la final, al fin y al cabo.