00:58 H El fuera de juego

Frigenti departe con Cristina, que ya está despierta. El muchacho no sabe de qué hablar, pero como no calla ni debajo del agua, finalmente le pide a la presentadora que le explique qué es el fuera de fuego. La respuesta es todo menos convincente. Es tan confusa que Miguel termina dándose por vencido: "Déjalo, no me he enterado de nada".