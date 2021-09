16.00 - 0.00 | Haciendo malabares para hacer la compra

16:48 H Fiama y Dani: tensión por la compra semanal

Fiama se cabrea con Dani y se desvincula de la compra: dice que ella va a ir por libre a la hora de comer esta semana. No está contenta con la actitud dictatorial de Dani a la hora de decidir la lista de la compra. y que diga que algo no se compra "porque no me da la gana". El gemelo dice que él es cocinero, no chef, y por eso se ha puesto tan mandón con el resto. Pero esto a Fiama no le gusta un pelo.

De todas formas Fiama confiesa que tiene el día tonto, contestación que a Dani tampoco le ha gustado. Lucía propone, ante esta situación, cambiar las tareas, pero Dani no quiere comer todos los días macarrones con tomate, así que los bros seguirán de cocineros.

"Estoy harto de opiniones que me da igual porque cocino lo que me da la gana". A Frigenti tampoco le gusta nada esta afirmación tan tajante, pero el gemelo está harto de intentar poner de acuerdo a tanta gente a la hora de comer y ya no puede más.