01:11 H Alatzne se queja de que Carmen se echa la siesta en su cama

A Alatzne no le gusta que Carmen se meta en su cama para echarse la siesta. Comenta que ahora va a cambiar las sábanas Nissy le aconseja que lo hable con ella. "Sí, se lo voy a decir mañana porque ahora está en el cubo", relata. Por otro lado, Nissy comenta con Álvaro que Rafa sabe cómo sacarla de quicio. Explica que no para de decirle que copia los comportamientos de otros concursantes de pasadas ediciones. "Cuando en realidad el que se copia es él. Yo no me acuerdo de lo que pasó en otras ediciones. No tengo esa memoria. Él se lo sabe todo y se ha estudiado todo antes de entrar aquí", concluye.