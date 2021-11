00:19 H Hambrientos

En el dormitorio no paran de hablar de comida. "Yo he soñado que me iba con Jorge Javier a comprar palmeritas de chocolate". El de Sálvame comenta que cuando sale a cenar a su chico se piden siempre un postre cada uno. "A mí me encanta compartirlo con mi chico", reacciona Adara.