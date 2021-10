Sin duda alguna, y como bien recalcó Jordi González en 'La noche de los secretos', fue una de las noches más tristes de lo que llevamos de concurso. Todo empezó bien hasta que llegó la hora de Lucía Pariente y se torció. Sin querer hacer daño, según ella alegó, le dedicó un mensaje a Adara Molinero sobre la relación con su padre que hizo que la concursante terminara llorando desconsolada. Incluso Julen le afeó el gesto a Lucía y le dijo que se sintió muy decepcionado.

A partir de este hecho, todo eran caras largas y mal estar. Se calmó un poco la cosa cuando Jordi les explicó el error en las nominaciones de Luca Onestini y los cambios que había. Al cambiar las nominaciones, salieron a la palestra Cynthia Martínez, Canales Rivera y Julen. El italiano tenía el poder del intercambio que compartía con la audiencia, así que gracias a ellos Cynthia se salvó y Luca subió a Sandra. Por lo que se juegan la expulsión: Canales, Julen y Sandra.

Todo cambió al final del programa cuando hicieron su última actuación de la prueba semanal y se desveló el veredicto del público: ¡prueba superada! Y, cuando las seis esferas de Lucía se pusieron en juego. Se dividieron en grupos y tenían que buscar las esferas en una piscina de bolas. No era tarea fácil y así lo demostraron, pues tan solo Julen y Jesús consiguieron encontrar una esfera cada uno. Las cuatro restantes las podrán conseguir más adelante.

Además, los concursantes tienen una misión que se resolverá mañana: deberán deshacerse de toda la ropa que ya no necesiten y el concursante que más kilos de ropa ofrezca, gana una pista. Evidentemente, esa ropa ya no volverá a su armario. ¿Quién ganará? Nos conectamos al 24 horas para no perdernos ningún detalle. ¡Vamos!