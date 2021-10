00:37 H Cristina riñe a Luca

Llaman a Luca y Cristina porque la cena está en la mesa, pero el italiano se entretiene hablando con Cynthia. "Venga vamos. A mí me fastidia mucho cuando la gente no viene", reacciona Cristina. Pero Luca no se mueve del sitio y sigue su charla con la modelo. Pasados unos minutos Cris se mosquea y vuelve a la carga, subiendo el tono. "Venga vamos que si no te vas a llevar una bronca", le suelta Cynthia al italiano, que por fin se dirige al comedor.