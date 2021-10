00:30 H Emmy ha perdido la ilusión

Emmy está otra vez de bajón. Dice que últimamente no disfruta mucho de su estancia. "Ahora mismo no me hace mucha ilusión estar aquí. No estoy tranquila", confiesa la alemana. Rábago intenta consolarla: "Yo creo que eres una de las personas que más me quiere la audiencia. Por eso te has salvados dos veces". "Eso fue hace ya dos semanas. Ahora no sé", retoma la alemana. "No voy a estar aquí tres meses. No quiero estar tanto tiempo", concluye Emmy.