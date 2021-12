¡Buenos días! Luca y Cristina están pasando su peor bache como pareja en el concurso y parece que no consiguen atravesarlo y seguir adelante. Llevan enfadados y discutiendo desde que el jueves el italiano se autonominó para salvar a Cristina y ella no hizo ni un gesto de amor ante tal acto. A Luca no le gustó nada esa actitud y así se lo ha hecho saber estos días. Pero cuando parecía que la crisis estaba superada, llegan los mensajes de la audiencia y reabren la herida.

Y la tensión continuó durante toda la gala y salpicó a Julen y Sandra. Durante los posicionamientos, los nominados tenían que decir que compañero creían que se pondría detrás de ellos. Julen dijo que Cristina porque su relación no es buena y porque cree que le está haciendo a Luca "las trece catorce". La periodista saltó ante sus palabras echándole en cara que él es el que se dedica a vender una historia de amor. Sandra no pudo quedarse callada y le dijo lo que pensaba: "Ahora si voy a malmeter, pienso que se está acabando esto y ya no te necesita".

Pero entre tanta tensión llegó una buena noticia. Los concursantes han tenido que recrear el videoclip 'Tacones rojos' de Sebatián Yatra y no han tenido ni un fallo. La decisión además era de la audiencia y les votó con un 78% así que... ¡Prueba superada!

Con la despensa llena seguro que los animos se calman, así que vamos a conectarnos al 24 horas para ver el despertar de los chicos.