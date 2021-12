00:43 H "¿Hacemos un trato?"

Cristina le pregunta a Luca si pueden hacer un trato. Pensaba que iba a decir algo relacionado con su relación de pareja de cara a evitar futuros conflictos. Pero no. "Tú me hidratas las piernas, pero luego me las hidratas tú a mí", propone la reportera. El italiano concede.