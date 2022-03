00:29 H A Belén no le ha sorprendido la virginidad de Carmen

Belén dice que no le ha sorprendido el secreto de Carmen. A Álvaro tampoco: "Yo lo sabía...Para mí era perfecto...Pensé: mientras sea ella, me cubro yo...No podía hacer nada porque no tenía bola". El interventor también sospechó de Rafa, pero este le contó que había tenido historias con chicas en Albacete y le sonó muy creíble.