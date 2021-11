07:58 H ¡Buenos días!

¡Muy buenos días, secreters! La casa está completamente en silencio porque los concursantes duermen a pierna suelta. El único que se ha movido un poco ha sido Julen y para cambiar de posición. Se ve que no se encontraba a gusto y prefiere dormir con la cabeza a los pies de la cama. Yo a estas alturas de programa ya no me sorprendo por nada.

Los demás, a lo suyo. En el PLUS vemos a Cristina, que para mi sorpresa (esto sí) no duerme en la cama con Luca. Y en la señal 1 vemos que Dani y Luis, curiosamente, duermen con la misma postura: con una rodilla doblada. Luis ronca, como es ya habitual, pero sus compañeros no se despiertan.