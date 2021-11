16.00 - 0:00 Los repescados conviven pared con pared con la casa

16:17 H Enfrentándose de nuevo a una crisis de la leche

Estamos con la preparación de la comida a tope en la cámara 24h, tenemos a todos los concursantes con las judías verdes que han preparado Isabel y Jesús y Luca que está amasando una futura foccacia.

Jesús ya ha analizado que tras la pérdida de la prueba van a tener un cartón de leche por persona a la semana y eso va a ser un problema serio.

Cristina revisa con Dani que tiene que hacer todas las judías por que si no no tocan a nada. Mientras Jesús acusa a Isabel de haberse comido las anchoas y le pide que le eche el aliento, para revulsión absoluta de Luca que no soporta las anchoas.

En el cuarto de las flores de cerezo en la cámara Plus tenemos la casa paralela de Julen y Sandra tumbados en la cama pero se les ha unido Luis para que al menos hablen con otro ser humano.