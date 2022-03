Buenas noches amigos. Anoche Carmen le decía a Rafa que quería nominar a Álvaro y no paraba de rajar de él. Más tarde, la matemática se enganchó con Laila a la que llamó de todo menos bonito y se enfadó con Rafa por querer estar hablando con las dos al mismo tiempo. Esta tarde Carmen y Laila han seguido a la gresca y Rafa ha tomado una decisión para satisfacción de Carmen. "No me hablo ni con Álvaro ni con Laila". Veremos si así, la matemática consigue relajarse. Con este panorama, vamos al lío.

01:21 H Marta se confiesa con Álvaro Marta le cuenta a Álvaro cómo va lo de su carpeta con Adri. "Es una suerte y un privilegio. Encima eres correspondida...Es muy bonito...Hay algo más que atracción física". Ella no lo quiere llamar amor. "No lo quiero etiquetar, pero....me gusta". 01:11 H "Sus dudas me hicieron dudar a mí también" Adri le cuenta a Cora cómo están las cosas con Marta de cara a una futura carpeta: "Cuando le dije que sabía que yo no le gustaba, ella ni confirmó ni desmintió. Sus dudas me hicieron dudar a mí también". La rubia le aconseja que fluya y el muchacho asiente. Después hablan de Colchero. Los dos le ven raro. Cora cuenta que le ha ido a dar un abrazo y se ha apartado. "Lleva muchas cosas dentro que no quiere exteriorizar", concluye Adrián. 01:04 H "Por dentro me tiemblan los intestinos" Adri y Marta siguen arrimándose, jugando con fuego. En un momento dado, se abrazan y se dan besos en la mejilla, cerca del cuello. El profesor reconoce que está nervioso: "Parece que estoy tan pancho, pero por dentro me tiemblan los intestinos", le suelta a la maña. Ella finalmente pone los pies en polvorosa para que la cosa no llegue a mayores. Ya queda menos, carpeteras. 00:59 H "Si nos liamos...." Adri comenta con Marta que si se lían solo, se lo contaría solo a Colchero. Informa que su amigo ya le ha preguntado si ha ocurrido algo entre ellos. El profesor le ha respondido que no, pero ha dicho que se va a dejar llevar. Después hablan de las nominaciones. Adri no sabe si votar con el corazón o con la cabeza. Si hace lo segundo, le daría tres puntos a Laila para que suba ella en vez de él a la palestra. 00:48 H Pasito a pasito hasta la carpeta final Adri y Marta cada vez se buscan y se acercan más. No hay un solo momento que no pasen pegados y haciéndose caricias. Parece que el primer beso está al caer. Mientras se arriman, Adri suelta que no entiende la razón por la que Colchero quiere nominar a Alatzne. Para el profesor después de su amigo y Marta, sus intocables son Alatzne y Carmen. 00:36 H "Colchero fue catequista" Rafa susurra con Carmen a cuenta de los secretos. El fontanero está convencido de cuál corresponde a Colchero: "Fue catequista", baraja. 00:27 H "Rafa es el mejor mago de Secret Story" Rafa le enseña a Carlos el truco que le enseñó anoche Álvaro en el que hace desaparecer una moneda y le sale bien. "Rafa es el mejor mago de Secret Story", interviene Carmen. "¿A ti te hace muchos trucos de magia?", le pregunta Carlos con tono pícaro. La matemática recoge el guante: "Sí, muchos". 00:17 H Repartición de la comida Marta propone una repartición de comida en la que se guarden muchas cosas para todos, pero Carmen y Alatzne no están por la labor. "Mejor se reparte todo y así no hay líos", argumentan.