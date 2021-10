00:25 H Isabel y Lucía liman asperezas

Isabel y Lucía se van a hablar aparte con el objetivo de acercar posturas. La madre de Alba acusa a la presentadora de ser inaccesible. En un momento dado, Pariente rompe a llorar: "Esto me duele más de ti que de cualquier otra persona". Isabel recoge el guante: "Lo que me dijiste me lo dice otra persona y me resbala, pero de ti no". La conversación llega a buen término. Isabel reconoce que a veces se muestra demasiado reservada y las dos terminan por disculparse mutuamente. "Te entiendo un motón", sentencia Lucía