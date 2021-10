8.00 - 16.00 | Última hora casa de 'Secret Story' martes 12 de octubre 2021

Los nervios siguen a flor de piel en la casa y parece que cada vez están más metidos en el juego. Y precisamente por esto, ayer no fue un buen día para Isabel Rábago. La colaboradora de 'Ya es mediodía' tuvo un enfrentamiento con Lucía Pariente y además, tuvo que entregarle su esfera a los Gemeliers. Esto último no le sentó nada bien y les pidió explicaciones porque ella "a los suyos" no le haría eso, pero entiende que la gente esté jugando.

Los concursantes tuvieron que posicionarse detrás de quién quieren que sea el próximo expulsado, y como era de esperar, no faltaron las pullitas. Pero Lara Álvarez tuvo que darles un toque de atención y pedirles que dieran sus argumentos.

Pero si algo puso la guinda al pastel y fue especialmente emotivo, fue el juego al que se enfrentó Dani Gemelier. El cantante jugó al juego de los adjetivos y terminó emocionado y pidiendo perdón a Cristina Porta, quien se enfrentó al mismo juego hace unas semanas y no terminó muy bien parada. La periodista además, no ve que su relación con Luca Onestini avance como le gustaría y eso no le está gustando.

Vamos a ver qué nos depara este martes y cómo está la casa tras todo lo sucedido.