¡Buenos días! En 'La casa de los secretos' ya va quedando menos gente pero continúan los conflictos. Quizá estén más sensibles o más cansados y ya hay cosas que no aguantan tan bien cómo antes. Ayer hubo cierta tensión entre Jesús y Luca y protagonizaron un momento un poco complicado en la cocina. El italiano no entendió la forma de hablar de Jesús y le hizo saber, bastante serio, que no le gusta.

Además, la salida de Julen ha dejado bastante vacío en la casa y no solo Sandra o Gemeliers están tocados con su marcha. Luis, que era muy amigo del exconcursante, no está pasando por su mejor momento tras el tuit que este le dedicó. Sandra y Luis lo han hablado para intentar aclarar la situación pero si bien es cierto que desde ese momento, la casa está dividida en dos bandos: Sandra y Gemeliers y Luca, Cris y Luis.

Bandos que se pueden romper porque el jueves uno de ellos abandonará la casa. Pero antes de eso, esta noche en la gala 'Cuenta atrás' con Carlos Sobera, uno de los nominados (Sandra, Gemeliers o Luis), se salvará y se convertirá en finalista junto a la pareja Cris y Luca.

Vamos a conectarnos al 24 horas y a la señal PLUS para ver cómo afrontan los chicos este martes.