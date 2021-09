09:08 H

Ahora que duermen, he aprovechado para leer todo lo que pasó en el minuto a minuto de por la noche. No sé por qué me da que el despertar de hoy no va a ser del todo bonito.

Los concursantes jugaron a elegir con qué compañero es más difícil la convivencia. Vamos, el peor. Emmy al parecer no se tomó muy bien los votos de sus compañeros, y Miguel y Canales tuvieron un enfrentamiento.

Pero vamos, que entre pitos y flautas, se fueron a la cama a las 4:30 de la madrugada. Que nos han salido fiesteros, oye.