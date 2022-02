00:50 H Leyendo cartas

EL personal tiene que leer las cartas que han escrito para ellos sus compañeros. Solo podían escribir una carta por persona. Adrián abre la veda y lee las misivas de Marta. Virginia y Colchero que le dedican palabras bonitas. El muchacho les corresponde con una abrazo a cada uno. Luego es el turno de Brenda a la que ha escrito Carlos que la tacha de linda Campanilla y afirma que es su ganadora. Virginia no ha recibido carta, pero no se lo toma mal. Carlos ha recibido cartas de Brenda y Alatzne. Álvaro no ha recibido carta tampoco. "Sé que aquí la gente ha conectado de manera muy especial como mínimo con una persona y lo asumo". Rafa en cambio sí ha recibido carta de Carmen que le dice que para ella es "la persona más imprescindible en la casa". Luego turno para Marta, que no ha recibido misiva. Colchero, sí que ha recibido una carta de Adri. Luego turno para Alatzne, que no ha recibido carta. "Lo esperaba porque no pertenezco a ningún grupo", explica. Cora es la siguiente y tampoco ha recibido misiva. Nissy, la más odiada en estos momentos, sí que ha recibido carta de Laila que califica a su hermana de "otra mitad". Nissy explica que su carta a Laila no es tan bonita. "Cuando la escribí estaba muy cabreada", justifica. Laila es la siguiente y lee la carta de Cora. Por último lee la de Nissy. "Espero que aprendas a dar más importancia a tu familia y quererlos por encima de las demás personas.....Te amo". Laila contesta a su hermana: "Yo siempre he puesto por delante a mi familia y he estado de chacha dándote lo que podía y tú tenías todo....y yo también te amo"