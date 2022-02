8.00 - 16.00 | Los comentarios de fuera desestabilizan a la casa

16:56 H Carmen: "A Álvaro no lo considero mi amigo"

Carmen le cuenta a Alatzne en el baño, mientras se maquilla, que se siente muy apagada, como sin fuerzas. Cree que toda la situación en la casa está cambiando y eso no le mola un pelo. "Ya no somos los que éramos y nos tenemos que relacionar con otra gente y aguantar a Laila y Nissy".

Alatzne comprende a Carmen porque se siente en medio de todo, aunque hay gente, como Carlos, con la que se siente muy a gusto.

Alatzne le pregunta a Carmen qué tal con Álvaro, porque a veces les ve bien, a veces mal... Y no lo tiene claro. Carmen le cuenta que el otro día discutieron y no lo arreglaron porque barre todo para su terreno. En general está muy decepcionada con él y odia que se meta entre Rafa y él. "No lo considero mi amigo", dice Carmen