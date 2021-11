Cristina se sincera con Luis sobre su relación con Luca

Isabel, Cynthia, Cristina, Luca... todos contra Adara

La tensión se sigue palpando en la casa de los secretos. Isabel y Cynthia no soportan la actitud de Adara, Cristina y Adara siguen en pie de guerra, ahora se suma Luca también por los posicionamientos... un todos contra Adara de manual. La ganadora de GH VIP está nominada esta semana pero ese está siendo el menor de sus problemas. Ha discutido con media casa y tan solo encuentra respaldo en Julen y Sandra. Su último conflicto ha sido con Luca porque él se posicionó detrás de ella y no se lo esperaba: "Voy a sacar el puñal que me ha clavado por la espalda...", dijo tras oír a Luca dar sus motivos.

Pero para tensión la de Luca y Cris. Ayer por la noche, al acabar el 'Última hora' con Lara Álvarez, ella se sinceró con Luis Rollán sobre su relación (o casi relación) con Luca. Le cuenta que él le ha dado a entender que cuando salgan podrían tener algo fuera y que dentro del concurso, ella quiere respetar los tiempos de su amigo porque tiene mu reciente la ruptura con su ex. "El límite es el beso. Si hay beso, ya no controlo", sentencia la presentadora. ¿Será capaz Cristina de controlar la situación o se dejarán llevar algún día?

Quienes también tiene una tensión sexual no resuelta en la casa son Sandra y Julen. Ayer ella se sometió al juego de los adjetivos pero con una condición: todos tenían que ser adjetivos negativos. Para Julen fue complicado elegir tres pero se decantó por uno que hizo estallar las risas de sus compañeros. Tachó a su novia de "cruel" porque no le hace el amor. Así que, después de la gala, se sentaron a hablar y confesaron que pedirán una hora sin cámaras porque ya no aguantan las ganas.

Nos conectamos al 24 horas, señal PLUS incluida, para ver si es verdad y cumplen con lo dicho.