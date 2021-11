00:56 H Cristina llora por el ataque de Adara

Cristina está muy tocada y no es capaz de pronunciar palabra. Luis sale en defensa de la presentadora: "Adara no le puede decir que es una mujer que no tiene dignidad". Sobera le da la razón a Luis y tacha de desafortunado el comentario de Adara. Después Cristina va al cubo y se desahoga en directo con Sobera. "Yo sé lo que es no tener dignidad por un hombre y atacar con eso es súper dañino. Luca me trata super bien...No me siento engañada por él...Cómo puede ser que ella (Adara) con lo que ha vivido haga eso...". Sobera le da la razón, pero le hace una petición: "No ha estado acertada y el ataque que te ha hecho no es de recibo...Las dos debéis daros una oportunidad. Es más lo que os une que lo que os separa".