Pero Aramís se quejaba de no tener el tiempo suficiente para intervenir. "Ya tenemos telarañas la bola de cristal y yo", le dijo a Carlos Sobera, que reconoció que no le había prestado mucha atención durante la noche. Era entonces cuando la vidente le dejaba 'en shock': "¡Te la estás jugando porque te voy a dejar impotente !".

"No se preocupen ustedes en casa. Soy de Bilbao. No hay mujer con bola que pueda hacer nada contra eso", reaccionó rápido el presentador. "Te mando un hechizo y no se te levanta el pajarito jamás", insistía Aramís. Pero, una vez más, Sobera tuvo una divertida salida. "Yo no tengo un pajarito, tengo un águila real", decía protagonizando un momentazo.