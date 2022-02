00:59 H "Todos son adversarios"

"Aquí te chupan el culo para no salir nominados. ...No se mojan y no te dicen la verdad por si te salvas...Te hacen la pelota para que no les des tres puntos...Aquí todos son adversarios", le suelta Nissy a su hermana. "Voy a empezar a jugar como ellos", avisa Laila. Después hablan de las nominaciones. Laila le dice a su hermana que va a dejar que ella nomine a su antojo siempre y cuando no toque a Rafa o Cora. Nissy no quiere tocar a Rafa, pero sí a Cora. "Ella me va a meter a mí tres puntos", explica.