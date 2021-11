00:51 H "Me ha traicionado"

Sobera da paso al vídeo de la relación del dúo Adara-Miguel con Sandra y Julen después de las últimas nominaciones. Adara es un poco más indulgente con Julen del que dice que le ha fallado un poco, pero su gran decepción es con ella:" Estábamos hasta organizando las nominaciones, intentando protegernos y se me puso en contra...Me ha fallado, me ha traicionado, me la ha clavado. Le tengo cariño porque eso no se va de un día para otro". Sandra reacciona con una especie de mea culpa: "Entiendo perfectamente que piense eso".