00:53 H "Adara piensa que no me voy yo"

En la casa, Miguel y Cristina comentan la jugada de la llegada de Adara. Cristina defiende a capa y espada el cariño que siente por su compañero a pesar de las palabras de Adara: "Más que te quiero yo, no te quiere nadie", asegura. Después Miguel confiesa que le ha preguntado a Adara sobre la expulsión del próximo jueves. "Me ha dicho que piensa que no me voy yo".