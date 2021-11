01:16 H Cynthia e Isabel lloran por los gemelos

En el vestidor, Isabel se viene abajo antes la posible marcha de los gemelos: "Van a pagar los platos rotos de algo que no me parece justo.....Ya no sé nada...Prefiero pirarme yo". Dani se encuentra a la presentadora llorando en el vestidor y le da un emotivo abrazo. Por su parte, Cynthia se contagia del pesimismo de Isabel y rompe también a llorar ante la posibilidad de que los Gemeliers salgan por la puerta mañana.