Última hora casa Secret Story en directo

¡Buenos días! Hay pequeños conflictos que en la casa no terminan de resolverse como son las tareas. Siempre que sale el tema, hay movida. Ayer Miguel discutió con Cristina por la cocina y, un comentario de la periodista hizo saltar a Jesús. Además, la sastrería 'Secret Story' ha vuelto a abrir sus puertas. Los concursantes hicieron varios trajes a algunos de sus compañeros y excompañeros. Luis Rollán rajó muy molesto de Lucía Pariente y, Miguel y Julen hablaron largo y tendido de su compañera Cristina. La periodista también tuvo un pequeño desencuentro con Luca. No le gustó la forma en la que le habló en un momento dado y se enfadó bastante. Al italiano no le pareció para tanto e intentó quitarle hierro al asunto.

Hoy es día de gala. En 'Secret story: Cuenta atrás' con Carlos Sobera, uno de los nominados se salvará y Luis contará su 'Línea secreta de la vida'. Además, Miguel y Cristina tendrán la oportunidad de resolver sus diferencias en un cara a cara en la 'Sala de la verdad'.