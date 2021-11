Julen y Miguel Frigenti le hacen un traje a Cristina Porta: "Te mira como si fueras una mierda"

"Empatía cero, pero cuando ella está nominado y dice que quiere nominar todo el mundo dice que sí", cree Julen y añade: "Son las diferencias, yo no ganaré el concurso, pero yo me voy me voy tranquilo a mi casa de que he tenido empatía con todos". El concursante no está muy contento con su compañero y es que cuando tuvo que contar a sus compañeros que no había salvado a Sandra Pica de las nominaciones, ella y Luca Onestini terminaron con un ataque de risa, aunque negaron que fuera por él: "Ayer dije en 'El cubo' lo que pensaba de Cristina y me da igual que tenga mucho apoyo o poco o que se haya salvado siete veces".