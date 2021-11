Sigue todo lo que pasa en 'La casa de los secretos' en el canal 24 horas de Mitele

Miguel Frigenti y Cristina Porta tienen una nueva discusión en la casa

Miguel quiere participar en la cocina y la periodista quiere rotar

Una nueva semana ha empezado en 'La casa de los secretos' y tras la expulsión de Adara parece que las cosas están un poco más tranquilas, aunque Miguel Frigenti ha sacado la cara por ella en el reparto de tareas, tras su petición de poder estar en cocina con Sandra Pica y que Cristina Porta diga que quiere que se rote y esto ha llevado a una nueva discusión, que no ha sido la primera entre ellos.

Miguel Frigenti pide estar en cocina y tiene un enfrentamiento con Cristina Porta

"Me haría ilusión estar con Sandra en la cocina y rotar con los niños, pero lo que no voy a hacer es que ahora hagamos de todo. Para tres días que me quedan lo que menos me apetece es fregar baños, pero me hace ilusión cocinar con ella", pide Miguel Frigenti a sus compañeros y Cristina Porta le pregunta: "¿Has hablado con Telecinco y te han dicho lo que va a pasar? Porque a lo mejor me voy yo o Sandra, tu frase de que solo quieres rotar con Sandra y los niños, es que no me has nombrado".

La periodista quiere rotar y él le recrimina que cuando estaba Adara no quiso hacerlo

El periodista le recrimina que la semana anterior Adara pidió rotar y ella no quiso y ahora sí: "Es que ha sido irse Adara y han sido los únicos que han cocinado, tú no has entrado en la cocina desde que se ha ido casualmente, ha sido irse ella y no has entrado" Cristina se excusa en que se han terminado los ingredientes de las recetas que ella y Luca iban a hacer. "¿Quinoa con calabacín es lo que hacéis?", responde Miguel y a ella no le gusta nada esto: "Tú lo que haces es nada". "Yo lo que hago es fregar todos los paltos y los vasos de todo el mundo", asegura el periodista.

Ahí entra Luis Rollán: "Quiero pedir que Sandra no haga el rollo de limpieza por como tiene las manos". Miguel sigue hablando sobre el tema y apunta a las palabras de la periodista: "Me parece fatal que digas que no hago nada". Y ella explica que han cocinado más días que él. Luca Onestini ha querido dar la razón a Miguel "hemos cocinado dos veces" aunque se ha agarrado al argumento de su compañera: "Porque no podíamos hacerlo". Finalmente, los compañeros han creído coherente que cocinen los que quieran y que se hagan grupos de tres para poder rotar todos por los fogones.

