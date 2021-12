01:29 H Vídeo de Sandra, dolida con Julen

Ponen un vídeo donde Sandra raja de Julen por su decisión de no salvarla. La muchacha comenta que, tras esa decisión, no se siente querida, pero finalmente consigue perdonar a su chico. Luego momento porcentajes: 45% y 38% el segundo . Además, el personal ve en la casa otro vídeo de la fatídica decisión de Julen de no salvar a Sandra con la reacción de Cristina. La reportera comenta en el vídeo que ella no habría tenido tanta comprensión como Sandra. Tras las imágenes, Julen comenta que está muy cansado de las actitudes de Cristina. "La gente tiene miedo de que se enfade", añade el muchacho.