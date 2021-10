01:19 H Gemeliers vs Adara

Cristina y Adara en el vestidor rajan del personal. "La falsedad de esta gente es brutal", suelta la primera. "Yo me he quedado helado", reacciona la segunda. Después llega el turno para otro vídeo donde vemos a Adara, en modus travieso, no dejando dormir al personal y Lucía vengándose. En las imágenes vemos también a Jesús dudando de si Adara es mejor o no que Frigenti. La aludida comenta que le han decepcionado mucho estas palabras. "A Jesús le tengo cariño, lamenta". Después, Dani toma la palabra y comenta que la entrada de Adara le afectó mucho, de manera negativa, por su comportamiento provocador. "hasta me tuve que ir al baño a vomitar", asegura.