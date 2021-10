El presentador ha dado la noticia en plató: "Hemos tenido un pequeño cambio de guion, tengo que contar que Alba se ha enfadado mucho antes de irnos a publicidad y se ha marchado directamente del plató. Sinceramente, no sé si va a volver o no estaba muy enfadada, algo le ha pasado con Miguel", explica. Y ha preguntado a los protagonistas y a alguno de los presentes para saber la versión de los hechos.

Elena, la madre de Adara, ha asegurado que sus palabras hacia la colaboradora han sido estas: "Le he dicho que cuando ella ofende y agrede verbalmente continuamente, se mete con los defectos de las personas y es tan maliciosa, que tiene que estar a estar dispuesta a recibir". Además, detalla cómo ha llegado a esto: "Desde que ella ha llegado ha estado metiendo la pulla y ha llegado un momento que no puede más, así que si se va hasta luego".

Por su parte, Miguel Frigenti, se defiende afirmando que solo ha opinado: "Lo único que he hecho es comentar el concurso de su madre, se ha puesto a insultarme por lo bajini sin yo insultarme en ningún momento y ella lo que ha hecho, una vez más, es irse para dar a elegir al programa entre ella y yo, que es lo que hace, jugar con el trabajo de la gente". Y no entiende que se enfade por algo que ella mismo hace: "Lo único que he dicho que su madre me parece que estaba amargada, podéis decir lo que ha dicho Alba en las galas de todos los concursantes, lo que vale para uno tiene que valer para otros".