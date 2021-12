01:09 H Sandra vs Cris

La tensión se dispara entre Sandra y Cristina. La reportera insinúa que la ex tentadora no deja de dormir en la casa y esta contesta que limpia, hace todas sus tareas. "Y no me voy a llorar al cubo", remata. Jesús interviene para apoyar a Cristina. No le parece bien que se opine si la reportera está o no enamorada y afirma que ha visto a Cristina pasándolo muy mal esta semana.