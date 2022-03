00:36 H "Rafa me tiene despistada"

Belén cree que los secretos de Rafa y Álvaro van a sorprender mucho. La Esteban cree saberlos, pero tiene alguna duda con el fontanero: "Rafa me tiene despistada", reconoce. "Yo me sé el de Rafa al 85%", asegura Laila. El aludido pide que no me le mencione el tema en público, solo en privado. Acto seguido, la muchacha le dice algo al oído. Quizá su secreto.