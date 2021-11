08:14 H ¡Buenos días!

¡Buenos días, secreters! Como ya es habitual y ya sabéis de sobra, a estas horas siempre pillamos a los concursantes durmiendo. La casa está completamente en silencio y ellos descansan tranquilamente o como dicen en la casa: RB, reposan belleza. Falta les hace porque la semanita no se presenta tranquila precisamente.

Si ha empezado bastante movidita, esperad a que lleguen los posibles repescados y muevan la casa por completo. Los concursantes no saben nada y de hecho, creen que ya no habrá repesca. Vamos, que la sorpresa va a ser mayor. Mientras, Frigenti, Adara y Lucía conviven en la sala blanca en un ambiente de cordialidad e incluso me atrevería a decir, de (casi) amistad.