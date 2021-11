00:10 H Cris y Luca vs repescados

La casi pareja y los repescados están viendo vídeos de la white room donde Miguel, Adara y Lucía se han despachado a gusto con su ex compañeros. A Luca no le han gustado algunos comentarios de Frigenti: "Espero quedarme con el Miguel que estaba en la casa", le dice a Sobera. Además, Luca reprocha a Adara su falta de sensibilidad al juzgar su relación con Cris. Recuerda que se cuestionó mucho su historia con Gianmarco. No entiende que después de aquello ella no dé el beneficio de la duda. "Hay una diferencia. Lo mío con Gianmarco fue recíproco", reacciona Adara. Por otro lado, Cris se enzarza con Lucía a la que tacha de bruja haciendo referencia a su vestimenta. "Voy vestida de hada madrina, pídeme un deseo", reacciona Lucía. "Que desaparezcas", sentencia la reportera. Zasca.