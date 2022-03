08:17 H ¡Buenos días!

¡Buenos días a todes! Comienza el miércoles en la casa y lo hace, como no, con el personal durmiendo. Vemos justamente a Carmen y Rafa, que desde que algunos de sus compañeros han abandonado la casa, han decidido dormid juntos. En esa misma habitación en la que duerme Laila, con quien parece que la cosa iba mejor pero no. Las discusiones entre la matemática y ella siguen siendo parte de la casa y no hay nada que les haga ser amiguis. Y mucho menos lazo de unión: Rafa. Parece que el chico tira más por Carmen pero tampoco puede evitar hablar con Laila, así que se encuentra un poco entre la espada y la pared.

El resto también descansan tranquilamente en sus camas y que se preparen que hoy toca prueba nueva y hay que darlo todo. Que aunque la comida sigue siendo el centro de alguna polémica, tener la nevera les hace mucho más felices. Y a quién no.