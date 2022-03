00:40 H La edad no importa

Cora abre la veda de los mensajes. La muchacha lleva escrito en su camiseta que no importa la etnia. Explica que hay que respetar a todos sin tener en cuenta el color de piel. Luego llega Rafa y no deja a nadie indiferente. Su slogan es que la edad no importa. Pone de ejemplo que Kenny es muy joven y se pasaba el día durmiendo. Carmen no estaba presente. "Te lo has perdido. Lo tendrás que ver fuera", le avisa el fontanero. "No lo pienso ver", reacciona ella en modus arisco. Por otro lado, Alatzne es la mayor "y es la más inocente de la casa". Álvaro habla sobre los recursos económicos. Explica cómo lastra el que no exista la igualdad de oportunidades "Por eso hay que defender los servicios públicos y de calidad". Luego Laila defiende que no se discrimine a nadie en función de su religión. Colchero defiende el derecho a tener un acento diferente sin ser discriminado por ello. Alatzne habla de la libertad de expresión y Carmen de la discriminación a la mujer en muchos ámbitos. Carlos concluye la sesión reivindicando el derecho a elegir tu género.