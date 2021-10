¡Menuda noche pasaron los concursantes! Si bien es cierto que hubo dos protagonistas claves durante la gala, se vivieron momentos muy intensos en La casa de los secretos. Las dos grandes protagonistas fueron Lucía Pariente y Cristina Porta.

La madre de Alba Carrillo se enfrentó a la Sala de la verdad contra Cristina y Luca Onestini, y luego contra Adara e Isabel Rábago. Con la personalidad que la caracteriza, no se calló nada y la situación fue bastante tensa. Además, al estar nominada, su hija Alba hizo el contraalegato pidiendo su expulsión y ambas acabaron llorando. No está siendo nada fácil para ninguna enfrentarse a Isabel, muy amiga de Alba, e incluso le pidió a su madre que no se acercara más a Isabel.

Alba rompió su amistad con Isabel en directo y ambas estaban muy afectadas, hasta que llegó el momento en el que se salvó de la expulsión y fue un chute de alegría. Así lo quiso la audiencia al ser la menos votada y las reacciones de sus compañeros fueron bastante variopintas.

Por otro lado, Cristina Porta, se enfrentó también a 'La línea secreta de su vida'. Explicó algunos momentos de su pasado, tanto buenos como malos, desde que era niña hasta hoy en día. Sin duda, el más emotivo fue cuando reveló que antes de entrar en 'Secret Story' se enteró de que su madre le detectaron cáncer de mama. En este punto no pudo aguantar las lágrimas pero confesó que está tranquila porque sabe que su madre está bien.

Lo que no se esperaba la periodista era que después de sacar a la luz todos sus sentimientos y emociones, iba a poder abrazar a su madre y hablar con ella. ¡Y le preguntó incluso si Luca gustaba a la familia! Con quien ha ido un pasito más allá y han tenido un par de caricias bajo del edredón.

Con esto y muchos más, nos conectamos al 24 horas para no perdernos ninguna reacción a la noche de ayer, ¡vamos!