¡Buenos días a todos! Ayer vivimos una semifinal de infarto. Con la gran final a 24 horas de celebrarse y la campaña por el maletín en pleno auge, los concursantes se enfrentaron al último debate electoral. Y como no, se volvió a abrir el cajón de los reproches. Luca, Cris y Gemeliers volvieron a tener una fuerte discusión y lejos de sembrar la paz, se avivaron más las llamas entre ellos. Carlos Sobera tuvo que intervenir en varias ocasiones para calmar las cosas. Cerraron el debate con un apretón de manos y deseándose suerte pero fue en vano. Pero una vez finalizada la gala, el conflicto terminó con una pequeña crisis entre Luca y Cristina.

Luis Rollán, al ser el menos votado, abandonó la casa ocupando así el cuarto puesto en la final. Se emocionó mucho al despedirse de sus compañeros pero feliz de haber llegado tan lejos en el concurso. Por fin, se resolvió el juego de las esferas y pudimos ponerle cara al concursante con la esfera ganadora de los 50.000 euros. Les ha costado mucho mantener alguna esfera hasta el final, puesto que Julen consiguió 12 de las 16 que había en juego. Finalmente, la esfera número 2 era la premiada y su ganador/a... ¡Sandra Pica! La exconcursante no podía ni creérselo y lo celebraba por todo lo alto.

Con este panorama en la casa y a las puertas de una emocionante final, me conecto al 24 horas y a la señal PLUS para no perdernos detalle del despertar de los, ahora sí, finalistas de la edición.