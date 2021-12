Cristina Porta saca la cara por Luca Onestini ante 'Gemeliers' y sus insinuaciones: "No ha sido agresivo conmigo"

Luca Onestini y Cristina Porta ya no tienen ningún tipo de relación con 'Gemeliers' y viceversa y es que desde que el italiano y los gemelos tuvieran un desencuentro, las relaciones entre los hermanos y la pareja solo se centra en los puntos negativos. Y primero han sido ellos los que se han puesto cara a cara con sus conflictos abiertos.

"Me ha contado cosas que si yo las contara...", advertía Jesús en un vídeo que Cristina Porta ha podido ver con todos ellos. El cantante le asegura en estas imágenes a Cristina que ha visto cosas de él que no le gustan y que ella se ha callado cosas por miedo a volver a discutir con Luca.

Jesús está decepcionado porque cree que él siempre ha estado para Cristina y ahora que ha tenido un problema no "ha sido objetiva" porque él fue el primero que le dijo que llorara y que nadie le diga dónde tiene que hacerlo: "Estaba escondiéndose de Luca para que no la viera llorar porque lo único que recibía de él es que era una víctima".

La periodista ha reaccionado a todo esto: "Me parecéis unos falsos, es mejor llegar a la final por corazón y haberte mostrado tal cual eres, no con una careta". Luca Onestini les pregunta por qué se permiten decir todas estas cosas de ellos y Jesús vuelve a explicar las palabras que ha dicho durante los últimos días sobre el momento en el que Cristina llora por su discusión con Luca, algo que enfada al italiano y que hace que ella salga en su defensa: "No ha sido agresivo conmigo".