01:51 H Emmy, decepcionada con Luca: "Se acabó"

Emmy anda muy rayada con respecto a Luca. No le ha querido dar en el juego un beso al italiano porque se lo había dado antes a Cristina. "Pero luego te ha hecho un baile", interviene Luis. "A tomar por culo con su baile", sentencia la alemana. La rubia revela que en el dormitorio había mantenido, esta tarde, una conversación muy cercana con Luca: "Me dijo que me quería conocer más a mí que a Cristina. Que yo le gustaba.....". Pero todo se ha ido al garete tras el beso a Cristina durante el juego. "Después de dárselo me ha mirado", revela Emmy. Pero demasiado tarde para la alemana que ya ha tomado una decisión radical con respecto a él: "Se acabó".