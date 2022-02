01:16 H Álvaro aconseja a Nissy

Álvaro aconseja a Nissy que intente por todos los medios reconciliarse con su hermana. "Sería un gesto muy bonito con ella que no nominaras a Cora ...Esto es un juego y la familia es más importante", le suelta el interventor. Pero parece que la melli no está por la labor: "Ella me pone contra la espada y la pared para que no nomine a su amiga cuando su amiga me da los tres puntos a mí. Le importa más su amiga que yo".