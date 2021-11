02:13 H "No les doy ni dos meses"

Adara está segura de que cuando el italiano salga de la casa "y vea que no tiene trabajo se va a ir pitando para Italia". La repescada afirma que habla por experiencia propia tras su experiencia con Gianmarco. "No les doy ni dos meses". Eso sí, no descarta que por llevarle la contraria aguanten un poco más. " A mí esto me da vergüenza ajena. Es ridículo", sentencia.