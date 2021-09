Miguel Frigenti y Sandra se volvieron a enfrentar durante el directo. Sandra, tras ver un vídeo de las conversaciones entre Cristina y el periodista hablando de Tom Brusse, reaccionaba: "Son gente dañina, yo no he hablado de ese tema porque no quiero hablar de eso aquí dentro". Y Frigenti, no se quedaba callado: "Tú has comercializado con tu ruptura ganando dinero, ya basta". Sandra abandonaba el salón y Sofía Cristo reprochaba la respuesta a su compañero: "No viene al caso".